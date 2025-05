Das Ende des zweiten Weltkriegs mit Deutschlands Unterzeichnung der Kapitulationserklärung jährt sich am 8. Mai 2025 zum 80sten Mal. Salzwedel stand damals unter amerikanischer Besatzung.

Gedenken an die deutsche Kapitulation

Löscharbeiten in Salzwedel nach dem Bombenangriff im Februar 1945 auf den Salzwedeler Bahnhof.

Salzwedel - Heute vor 80 Jahren unterzeichneten Vertreter der deutschen Wehrmacht im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation Nazi-Deutschlands. Damit war der zweite Weltkrieg beendet. In den Wochen zuvor waren viele deutsche Städte im Bombenhagel versunken – auch in Ostdeutschland. Salzwedel blieb davon jedoch weitgehend verschont, weshalb es seinen mittelalterlichen Charme bewahren konnte.