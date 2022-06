Kultur und Geschichte Wie Salzwedels alte Leichenhalle zum Ausstellungsort werden soll

Das Totengräberhaus am alten Steintor in Salzwedel gehört zu den stadtprägenden Gebäuden in Salzwedel. Einen Nutzen hat die Durchgangshalle aber längst nicht mehr. Genau das möchte die Initiative Kulturerbe Salzwedel ändern. Das oftmals beschmierte Objekt soll zu einem Ausstellungsort werden und allerhand Möglichkeiten bieten.