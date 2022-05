Spielplatztest Wieviel Abenteuer bietet der Spielplatz an der Lindenallee in Salzwedel?

In einer Serie nimmt die Volksstimme mit Kindern die Spielplätze in der Einheitsgemeinde Salzwedel unter die Lupe. Nach dem Auftakt auf dem Spielplatz im Park des Friedens folgen die Spielplätze im Goethepark sowie in Böddenstedt. Jetzt steht die Lindenallee im Fokus.