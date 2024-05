Gut untergebracht in geselliger Runde, wie hier auf dem Foto, das wünschen sich viele Angehörige für ihre Pflegebedürftigen, wenn sie selbst in den Erholungsurlaub fahren. Doch entsprechende Angebote sind in Salzwedel kaum vorhanden.

Salzwedel. - Das Internetangebot „Pause ohne Aber“ (pauseohneaber.de) will sich in Arendsee, Salzwedel und Umgebung ab sofort auf die Suche nach Freiwilligen machen, die sich stundenweise um Pflegebedürftige kümmern, während deren pflegenden Angehörige sich in der hiesigen Region erholen. Ehrenamtliches Engagement ist an dieser Stelle unverzichtbar, wie eine Recherche zeigt. Denn die Möglichkeiten, einen pflegebedürftigen Angehörigen kurzzeitig in professionelle Hände zu geben, sind in und um Salzwedel nur sehr eingeschränkt vorhanden.