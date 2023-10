Familienleben in Sachsen-anhalt Große Wohnungen für Familien Mangelware in Salzwedel

Das Abwandern junger Leute aus Salzwedel und dem Altmarkkreis zu verhindern und bestenfalls sogar welche aus den großen Städten zum Umzug in die hiesige Region zu bewegen, ist für viele Kommunalpolitiker ein wichtiges Ziel. Doch wo sollen sie unterkommen? An großzügigem Wohnraum zur Miete für junge Familien mangelt es in Salzwedel.