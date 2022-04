1000 Euro gestohlen: Schönebeckerin warnt vor Diebstahlmasche

1000 Euro hatte eine Frau aus Schönebeck in ihrer Brieftasche, die ihr kurz darauf im Supermarkt gestohlen wird. Laut Polizei ist es wahrscheinlich, dass sie beobachtet und gezielt bestohlen wurde.

Schönebeck - Ines Brandner (Name geändert) möchte die Menschen in Schönebeck und Umgebung warnen. Die Schönebeckerin wurde nämlich kürzlich Opfer eines Diebstahls, bei dem ihr rund 1000 Euro genommen worden sind. „Ich kann mir gut vorstellen, dass auch andere dieser Masche auf den Leim gehen könnten“, sagt sie. Deshalb wolle sie darüber informieren und so einen Beitrag zur Prävention leisten.