300 Impf-Spritzen am Tag: Team muss Überblick behalten

Schönebeck - Olaf Koch

Die Stadt sagt Dankeschön: Seit einigen Wochen sorgt ein Impfteam des Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Bernburg/Saale, für die Versorgung der Schönebecker mit Impfstoff. Gemeinsam mit Ärzten von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt, Mitarbeitern des Soleparks Bad Salzelmen und der Stadtverwaltung kümmern sich die insgesamt 20 Ehrenamtlichen liebevoll um die Versorgung der Bürger vor und nach der Impfung des Impfstoffes in Schönebeck.

Für diesen herausragenden Einsatz, besonders für die Dienste am Wochenende und an Feiertagen, bedankte sich kürzlich Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch im Namen der Stadt herzlich und persönlich beim gesamten Impfteam vor Ort. Das Stadtoberhaupt überbrachte Geschenke und sprach seinen ausdrücklichen Dank für die außerordentlichen Leistungen aus. „Waren es am Anfang noch 80 Personen pro Tag, werden derzeit knapp 300 Spritzen am Tag verimpft. Dafür möchte ich mich im Namen der Stadt ganz herzlich bei allen Beteiligten für diesen überpersönlichen Einsatz bedanken“, so Bert Knoblauch.

Impfstation gut organisiert

„Seit Wochen organisiert das Ordnungsamt der Stadt unter der Leitung von Janine Zug die Ausstattung, die Impftermine und Personalfragen, um die Impfungen für Bürger gut organisiert durchführen zu können. Dank der unkomplizierten Unterstützung von Vermieter Rene Klose sowie des Hausarztteams um Dr. John „konnten wir die Impfstation auf die Beine stellen“, sagte Knoblauch weiter. „Mein Dank gilt ihnen ebenso wie den Mitarbeitern der Stadtverwaltung und des Soleparks, die diese Aufgaben zu ihrem eigentlichen Tätigkeitsfeld zusätzlich übernehmen.“

Arzt Rainer Temm (Vorsitzender der DLRG Bernburg/Saale und DLRG Landesverbandsarzt Sachsen-Anhalt) und Florian Mydlak (stellvertretender Vorsitzender DLRG Bernburg) bedankte sich ebenfalls bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und würdigten die gute Umsetzung und Durchführung der Impfstation.