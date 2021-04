557 Jahre alter Wandaltar wird saniert

Calbe thö

In der Winterkirche von Sankt Stephani gibt es mit dem kleinen Wandaltar, der das Jesuskind mit seiner Mutter Maria und der Großmutter Anna zeigt, einen ganz besonderen Kunstschatz. Denn es ist bekannt, dass der kleine Flügelaltar im Jahr 1464 gestiftet wurde und demnach mehr als ein halbes Jahrtausend in der Kirche hängt.

Weit vor der Reformation

Der Altar ist zudem in einer Zeit gestiftet worden, die gut ein halbes Jahrhundert vor der Reformation liegt und die Kirche damals noch einig war. Der kleine Altar gibt zudem den Blick auf die Gedanken der damaligen Zeit frei. Wie stellten sich die Menschen die Bibelgeschichte vor? Sehr menschlich werden die plastisch dargestellten Figuren in dem Altar gezeigt.

Die Bilderstürme, die mit der Spaltung der Kirche verbunden waren, überstand der kleine Marienaltar und ist heute noch Teil der Winterkirche. Das hohe Alter ist den kunstvoll gestalteten Wandaltar dabei auf den ersten Blick kaum anzusehen. Dennoch haben die Jahrhunderte ihre Spuren an dem Holzaltar hinterlassen. Vor allem in der Winterkirche, die in den kalten Monaten beheizt wird, ist das Holz regelmäßigen Temperaturunterschieden ausgesetzt.

Neuer Platz im Chorraum

Nach der Sanierung soll der kleine Wandaltar nicht mehr in der Winterkirche hängen, sondern im Chorraum der Kirche einen neuen Platz finden, teilte Annett Bohse-Sonntag vom Kirchenkreis Egeln mit. Keine Angabe will die Kirche über die Höhe der Zuwendung für die Sanierung des kleinen Altars machen, sagte sie auf Nachfrage. Begründet wird die Verschwiegenheit mit dem Sanierungsstau in anderen Kirchengemeinden. Dort werde ebenso auf Förderung gewartet, sagte sie.

Als der kleine Altar vor mehr als einem halben Jahrtausend gestiftet wurde, sahen das prachtvolle Innere die Mitglieder der Kirchengemeinde nur zu hohen kirchlichen Feiertagen. Sonst blieb das Kunstwerk verschlossen. Dass der Altar die Wirren der Reformation überlebte, ist beinahe einzigartig.

Noch in diesem Jahr soll die Sanierung des kleinen Wandaltars gestartet werden, sagte Annett Bohse-Sonntag. Neben dem Altar gibt es in der größten Kirche der Saalestadt auch in Zukunft noch viele Baustellen. In den kommenden Jahren wird sich der Fokus mehr auf den Innenraum der Kirche verlagern, nachdem außen viel an dem Gebäude gemacht wurde.