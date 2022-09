730-Jahrfeier: Das war der große Festumzug in Pömmelte

Zum großen 730-jährigen Ortsjubiläum ließen sich die Menschen in Pömmelte nicht lumpen. Höhepunkt war der große Festumzug, der seinem Namen Ehre machte.

Stark vertreten waren beim Festumzug am Wochenende in Pömmelte Traktoren und andere historische Landmaschinen. Doch es gab noch weit mehr zu sehen.

Pömmelte - Man muss die Feste feiern wie sie fallen: Es ist gerade mal fünf Jahre her, dass die Pömmelter ein Heimatfest auf die Beine stellten, wie es anderswo nur alle zehn oder zwanzig Jahre stattfindet. „Die Begeisterung war nach dem ersten Mal so groß, dass einige Leute an uns den Wunsch heran trugen, das jedes Jahr zu machen“, hob der ehemalige Ortsbürgermeister Thomas Warnecke die Augenbrauen. Doch das wäre natürlich ein bisschen zu viel des Guten. Damals sei es ja ein recht spontanes Fest ohne viel Vorbereitung gewesen. Dennoch sei der Wunsch im Hinterkopf vieler Pömmelter verankert gewesen.