Der zweite Rettungsweg in der Kindertagesstätte Plötzky ist nicht optimal. Die AfD-Fraktion will nun prüfen lassen, ob eine Tür eingebaut und die Rutsche genutzt werden kann.

Plötzky. - Ganz optimal ist das nicht. Der zweite Rettungsweg in der Kindertagesstätte „Kleine Stifte“, die sich in Trägerschaft der Stadt Schönebeck befindet, führt in der oberen Etage durch ein Fenster im Flur und anschließend auf einer Rettungstreppe nach unten. Das Problem: In dieser baulichen Konstellation sind immer zwei Erzieherinnen am Fenster notwendig: eine, die die Kinder von innen nach außen hebt, und eine zweite, die die Kinder auf der Treppe nach unten schickt. – Jetzt wird eine bessere Rettungsmöglichkeit gesucht.