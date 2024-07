Das Magazin Focus hat in seiner Ausgabe vom Juni 2024 bewertet, wie zukunftsträchtig deutsche Unternehmen sind. Ambulanz Mobile schnitt sehr gut ab.

Ein Blick in den Prototypen, der in Kürze im Saarland im Einsatz ist. Lediglich die Trennwand zum Fahrerhaus und die Decke sind nicht austauschbar.

Schönebeck/Sp. - „Das ist ein toller Preis und eine noch bessere Bestätigung dafür, dass wir es richtig machen“, so sieht „Ambulanz Mobile“-Geschäftsführer Hans-Jürgen Schwarz die Bewertung durch den Focus. In der Juni Ausgabe wertete das Magazin aus, wie innovativ deutsche Unternehmen sind. Ein Test, der bereits zum achten Mal durchgeführt wurde. „Wer in der Gegenwart stehen bleibt, verpasst die Zukunft“, schreibt das Magazin.