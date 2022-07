Anmeldung für Schönebecker Drei-Brücken-Lauf noch möglich

Am Sonntag, 26. September 2021 wird in Schönebeck nicht nur gewählt, sondern auch gelaufen. Denn der 8. Schönebecker Drei-Brücken-Lauf steht an.

Schönebeck - Am 26. September 2021 ist es soweit. An diesem Tag wird nicht nur gewählt, sondern auch gelaufen. Denn der 8. Schönebecker Drei-Brücken-Lauf steht an. Wer noch mitlaufen will, kann sich noch bis 23. September für das Sportevent online anmelden.