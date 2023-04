Geplant war ein Eiskaffee in Karibikblau. Dann sollte es eine Gaststätte mit Hausmannskost werden. Zwischen diesen beiden Anläufen, das Apollo zu eröffnen, liegen viele Monate. Offen ist es noch immer nicht. Nun, zum 1. Mai, soll es mit neuem Betreiber soweit sein.

Nicole und Steffi Müller (rechts) mit dem selbstgemachten Kuchen, während das Maskottchen Kalle schon Ausschau nach Gästen hält. Der Besitzer Tommes Heil (Vordergrund) ist, was die Zukunft angeht, zuversichtlich.

Schönebeck - Tommes Heil hat schon einiges an Ressourcen in seinen Traum, das Apollo wieder aufzumachen, investiert. Bislang hat es ihn viel Geld und Mühe gekostet, ohne dass er einen Ertrag hatte. Mit Steffi Müller soll die Eröffnung nun endlich klappen. „Ich werde alles dafür tun“, gibt sich Tommes Heil kämpferisch, dieses Ziel zu erreichen. Mit der neuen Pächterin soll diese Herzensangelegenheit, endlich in die Tat umgesetzt werden.