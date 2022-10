Auch am Feiertag wird in Schönebeck demonstriert

Wie bereits vor einer Woche angekündigt, ist auch an diesem Montag demonstriert worden. Kleine Änderungen hat es aber doch gegeben.

Auch am Feiertag wird in Schönebeck protestiert

Schönebeck - „Für mich ist der nächste Montag ein normaler Montag“, hat Organisator Jens Bahr vor einer Woche angekündigt. Und seinen Worten hat er Taten folgen lassen. Am Reformationstag hat er eine weitere Demonstration angemeldet und dem Aufruf sind knapp 85 Demonstranten gefolgt. Eine kleine Änderung hat es an diesem Montag dennoch gegeben. Diesmal ist die Strecke der Demonstration verkürzt worden. In einer Woche werde aber wieder wie bisher durchgeführt.