Am Sonnabendmorgen ist die Polizei und die Feuerwehr zu einem Großeinsatz gerufen worden. Was genau passiert ist.

Brand in Klein Rosenburg

Auf der Straußenfarm in Klein Rosenburg ist am Wochenende ein Brand ausgebrochen.

Klein Rosenburg/sp - Am Sonnabendmorgen, gegen 3 Uhr, ist der Brand auf einer Straußenfarm in der Ziegeleistraße in Klein Rosenburg gemeldet worden. Ein Anwohner hatte das Brandgeschehen gesehen und umgehend die Rettungsleitstelle des Salzlandkreises angerufen.

33 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Breitenhagen, Sachsendorf und Groß Rosenburg rückten mit 33 Kameraden an, um den Brand zu bekämpfen. Der Feuerwehr gelang es eine Hütte zu retten, eine zweite brannte aber vollständig ab. Der 50-jährige Eigentümer bezifferte den entstandenen Sachschaden auf knapp 50.000 Euro. Tiere kamen nach Polizeiangaben durch das Brandgeschehen aber nicht zu Schaden.

Der Brandort wurde nach Abschluss der Löscharbeiten zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung beschlagnahmt. Nach den ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Außerdem wurden im Umfeld des Brandortes mehrere Sachbeschädigungen festgestellt. Deshalb bittet das Polizeirevier Salzlandkreis, potentielle Zeugen sich zu melden. Sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu den möglichen Tätern, werden jederzeit, gern auch telefonisch unter (03471) -3790, entgegengenommen.