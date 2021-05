Auto in Flammen, brennendes Schilf: Kein ruhiges Pfingst-Wochenende für Feuerwehren aus Schönebeck und Plötzky

Am AWG-See in Plötzky löschten die Feuerwehrleute einen Schilfbrand. In Schönebeck musste ein brennendes Auto abgelöscht werden.

Die Feuerwehr Pretzien-Plötzky löscht am Freitagabend einen Schilfbrand am AWG See. Die Brandursache ist noch unklar.

Schönebeck/Plötzky - Ruhig war das Pfingst-Wochenende für die Kameraden der Feuerwehren Schönebecks nicht. So musste am Freitagabend ein Schilf- und Flächenbrand am AWG-See bei Plötzky durch die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Pretzien-Plötzky sowie den Wehren aus Elbenau und Ranies gelöscht werden. Rund zwei Stunden dauerte der Einsatz an, bei dem die Flammen mit dem Wasser aus dem See abgelöscht wurden, teilt Michael Vorwerk, Leiter der Ortsfeuerwehr Pretzien-Plötzky, auf Anfrage mit. Die Brandursache ist noch unklar, eine Selbstentzündung hält Vorwerk witterungsbedingt allerdings für sehr unwahrscheinlich.

Einige Stunden später, um 4.14 Uhr, wurden die Kameraden in Schönebeck zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Im Bereich Bullenwiesenweg, auf Höhe der Hausnummern vier bis sechs, stand ein Auto in Flammen. Den Einsatzkräften unter Atemschutz gelang es aber schnell, das Feuer abzulöschen.

Wie es zum Brand des Fahrzeugs kam ist indes noch unklar. Die Polizei ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang um mögliche relevante Zeugenhinweise. Zeugen können sich bei jeder Polizei-Dienststelle melden.