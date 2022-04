Barby: Hitzige Diskussionen im Bauausschuss

Beim Bauausschuss ging es hoch her. Einige Mitglieder stellten den Sinn des Ausschusses in Frage, wenn sie nur noch durchwinken sollen, aber nicht gestalten können.

Barby - Dienstagabend, Bauausschuss, 19.40 Uhr, eine Stunde und zehn Minuten nach Sitzungsbeginn: „Wir müssen über den Antrag abstimmen, so wie er eingereicht wurde. Er steht auf der Tagesordnung. Ich kann das nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Cleverer wäre es, wenn du ihn zurückziehst. Wenn wir jetzt aber darüber abstimmen, weiß ich nicht, was dabei herumkommt. Dann könnte es das gewesen sein“, äußerte sich Barbys Bürgermeister Torsten Reinharz (parteilos) über die Verfahrensweise in Ausschüssen, wenn Anträge auf der Tagesordnung stehen, an Jutta Röseler gerichtet, Fraktionsvorsitzende Linke/Grüne.