Barby: Menschen strömen auf Kirchturm

Zwischen April und Oktober lädt der Barbyer Kirchbauverein zum Besteigen des St. Marienkirchturms ein. Zum Saisonabschluss nutzten am vergangenen Sonnabend relativ viele Menschen diese Gelegenheit.

Um diese Aussicht zu genießen, machten sich am vergangenen Wochenende noch einmal viele Menschen auf den Kirchturm in Barby.

Barby - „Wenn ich schon mal in dieser Gegend bin, dann nutze ich solche Angebote natürlich auch!“, gestand Klaus Czewczyk, der einen Verwandten in der Barbyer Reha-Klinik besuchte. Weil der Patient „nicht so gut zu Fuß ist“, stieg Czewczyk alleine auf den Kirchturm.