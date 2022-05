Barby: Otto Plönnies aus Calbe entwarf Ehrenpreis

In diesem Jahr soll es wieder einen Bürgerpreis in der Einheitsgemeinde Barby geben. Der Calbenser Künstler Otto Plönnies hatte dazu 2017 den Entwurf gezeichnet- nicht das erste Mal für ihn.

Barby - Wer den Schönebecker Rathauspreis im Regal hat, kann sich glücklich schätzen. Die erste Auflage aus Bronze schuf der Künstler Eberhard Frank (†). Für die Neuauflage wurde die Keramikerin Bärbel Feldbach gewonnen. Auch Calbe hat seinen Wilhelm-Loewe-Preis, der was hermacht. Letzteren gab es schon vor der Wende; 2003 erfuhr er seine Neuauflage. Er wird seitdem anlässlich von Neujahrsempfängen an verdienstvolle Bürger der Stadt verliehen. Laut Satzung entscheidet der Stadtrat über den oder die jeweiligen Preisträger. In Calbe war es Otto Plönnies, der die Loewe-Medaille gestaltete. Ein gutes Omen?