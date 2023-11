Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

barby. - „Wat den Eenen sin Uhl, is den Annern sin Nachtigall!“, sagt der Norddeutsche. Was für den einen eine Eule, ist für den anderen eine Nachtigall. Also jeder sieht die Sache in seiner Sicht und jeder aus seiner eigenen Perspektive.