Barby. - Bevor wir zum Kern der Geschichte kommen, sei ein Umstand beschrieben, den Esther Grosch eher beiläufig beim Besuch der Stadtbibliothek erwähnt. Als die allein erziehende Mutter aus Barby nach der Gestaltung der Sommerferien gefragt wird, zieht sich ein verschmitztes Lächeln über ihr Gesicht. „Henrik. Gehst du mal bitte raus!“, bittet sie ihren Sohn. Der folgt prompt, so dass er nicht mehr in Hörweite seiner Mama ist. „Wir fahren mit der Bahn in den Sommerurlaub. Die Kinder erfahren aber erst wohin es geht, wenn wir im Zug sitzen“, verrät Esther Grosch.

Was etwas Zauberhaftes mit hohem Überraschungspotenzial und ein langanhaltender Erinnerungsmoment sein dürfte.

Apropos, zauberhaft:

Ebenso ticken ihre beiden Söhne Henrik und Artur. Sie werden nicht ohne Bücher in den Urlaub fahren, was heutzutage ja nicht alltäglich ist. Im Gepäck soll Harry Potter sein.

Der Held der Kinder- und Jugendromanreihe der englischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling hat es den Brüdern angetan. Erzählt wird die Geschichte des kleinen Harry, der an seinem elften Geburtstag von seiner magischen Herkunft erfährt und fortan Schüler des britischen Zaubererinternats Hogwarts ist. Jeder der sieben Bände beschreibt ein Schul- und Lebensjahr von Harry Potter und seinen Freunden.

Henrik Grosch, der auch elf Jahre alt ist - also im besten Nachwuchszaubereralter - erzählt, wie er auf die Ausleihmöglichkeit in der Stadtbibliothek aufmerksam wurde. Seine Oma Petra hilft ehrenamtlich in der DRK-Kleiderkammer, die im selben Gebäude ist. Sein kleiner Bruder Artur war ihm allerdings etwas voraus, was die Nutzung der Bibliothek betrifft. Der hatte sich dort „Gregs Tagebuch“ ausgeliehen. Das besteht aus Text mit Comiczeichnungen; der Erstlingsband heißt „Von Idioten umzingelt!“ Obwohl noch jung an Jahren wurden die Brüder neugierig, wie wohl Idioten aussehen, von denen man umzingelt sein könnte.

Als Henrik zum Fasching ein Harry-Potter-Kostüm geschenkt bekam, wurde er auf den jungen Magier aufmerksam. Was zur Folge hatte, noch tiefer in das Thema einzutauchen. Und weil Henriks Lieblingsfächer am Schillergymnasium Deutsch, Sport und Kunst sind, waren alle Voraussetzungen gegeben.