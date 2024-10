Baustart für zwei neue Stadtvillen in Calbe

Spatenstich mit Jens Brenner (v. l./EMS), Bürgermeister Sven Hause, Ronny Elze und CWG-Geschäftsführer Martin Ingo Pusch in Calbe.

Calbe. - Die Calbenser Wohnungsbaugesellschaft (CWG) startet jetzt den Wohnungsbau. Am Mittwoch gab es den offiziellen Spatenstich für ein größeres Bauvorhaben. Nach 20 Jahren investiert der kommunale Vermieter wieder in neuen Wohnraum, sagte Geschäftsführer Ingo Martin Pusch. In der Karl-Marx-Straße hat das Unternehmen mit einem offiziellen Spatenstich den Auftrag zum Bau zweier Stadtvillen gegeben.