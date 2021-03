Die derzeit größte Baustelle der Einheitsgemeinde befindet sich in Barby. In der Bahnhofstraße wird eine neue Brücke gebaut.

Barby l „In ein paar Tagen ist der weg“, deutet Holger Pinkert auf den Turmdrehkran. Er ist 30 Meter hoch und im gesamten westlichen Teil der Elbestadt zu sehen. Zum Vergleich: die „Dicke Marie“, der Kirchturm, bringt es auf 47 Meter. Bei extrem klaren Wetter soll man ihn sogar mit einem starken Fernglas vom Brocken sehen können. Den Turm, nicht den Kran.



Holger Pinkert ist Chef auf der Brückenbaustelle an der „Froschvilla“. So nennen die Barbyer ein villenartiges Gebäude in der Bahnhofstraße, das 1906 erbaut wurde und zum damaligen Zeitpunkt am (seit etwa 90 Jahren zugeschütteten) Flachsloch lag. Hier quakten an lauschigen Sommerabenden die Frösche, sodass bei den Störchen auf dem Schloss das Wasser im Schnabel zusammen lief.



Ehemalige Teichlandschaft

Heute ist das Gelände „zeitgemäß“ melioriert. Nur bei länger andauernden Hochwassern erinnert die Natur den Menschen daran, dass hier mal eine Teichlandschaft war. Dann kommt Panik auf, weil die Keller volllaufen. Oder sich Widerlager setzen, wie beim Vorgängerbau der neuen Froschvillabrücke.



Der Kran kommt also weg, da sich die Baustelle langsam ihrem Ende neigt. Weil Holger Pinkert kein ängstlicher Bürokrat ist, sondern handfester Bauleiter und weil wir uns als Barbyer kennen, sagt er ganz unpragmatisch: „Wenn du willst, kannst’e da noch mal hochklettern und Fotos machen.“ Ich will. Und wie!



Erinnerung an 90er Jahre

Und ich erinnere mich an die 90er Jahre, wo man als Pressemensch auf eine Baustelle kommen konnte, ohne sich vorher X-Genehmigungen holen zu müssen. Wie zum Beispiel beim Bau der 100 Meter hohen Windkraftanlagen bei Colno. Ein Autokran hob die Monteure in Höhen, wo nur der Rotmilan segelte. Ich kam gerade des Weges und durfte mit hoch. Die Fotos von damals sind immer noch atemberaubend.



Doch zurück zum Turmdrehkran. Holger Pinkerts Magdeburger Firma hat ihn angemietet. Kaum ein Unternehmen kauft so ein Teil für seinen eigenen Bestand. Er wird gebraucht, um Schalungsteile und Armiereisen an Ort und Stelle zu heben. Der Kran hat in luftiger Höhe eine Kabine. Kein Tiefbauer muss sich aber der Mühe unterziehen, dort hinauf zu steigen. Er bedient den Hubmotor über eine Funksteuerung, die er vor den Bauch geschnallt hat. Damit entfällt die lautstarke Kommunikation zwischen Betonbauer und Kranführer, die man bis in die Wohnstuben hören würde: „Oiiih! Bissen auf, nich’ so ville. Nach links! Nach liiiiiks!! Menschenskind. Und jetze ab, aa-haab!“



Die Fernsteuerung schont Stimmbänder und Nerven.



Drehbarer Kran

Das Wetter ist ein Traum. Das Thermometer zeigt 18 Grad. Ungewöhnlich für Ende Februar. Ich hänge mir die Kamera um und steige im Inneren des Turmdrehkrans dem Ausleger entgegen. Er ist so konstruiert, dass er sich in der „Feierabendstellung“ frei im Wind drehen kann.



Unten lärmt der Fahrmischer aus Schönebeck, der seinen Inhalt einer mächtigen Betonpumpe übergibt. Über einem baumelnden Schlauch können die Männer den „Fahrbeton“ an Ort und Stelle befördern. Sie stolzieren, wie einstmals die LPG-Bauern im Kuhstall, in ihren Gummistiefeln auf einem Geflecht aus Armiereisen herum. Zuvor hatte Holger Pinkert erzählt, dass heute 27 Kubikmeter verbaut werden.



Über den Dächern

Doch all diese Dinge interessieren mich aber nur am Rande. Jetzt gilt es erstmal, an jenen Stahlseilen vorbei zu steigen, mit denen sich der Kran selbst aufrichtet. Dick darf man nicht sein. Jedenfalls im oberen Drittel des Turms.



Endlich ist es geschafft. Ich stehe auf dem Podest zum Führerhaus. Ein Schwarm Tauben fliegt unter mir (!) in Geschwaderformation vorbei, irgendjemand kokelt in seinem Garten, an der nervigen Baustellenampel stauen sich wieder massenhaft die Autos. Die Dächer, auf die man blickt, sind mehrheitlich rot. Vor 20 Jahren war das noch anders. Da ging Dachbetongrau langsam in Ziegelrot über.



Schmucke Häuser

Der Blick gleitet über die fast hundertjährige Maizena-Siedlung in der Hansa- und Bahnhofstraße, deren Häuser durchweg schmuck saniert sind. Auch die beiden „Direktorenvillen“ beeindrucken durch ihre erfolgreiche Restaurierung. Hier haben die Fichten und Kiefern die trockenen Sommer überlebt. Woanders nicht.



In 30 Metern Höhe bietet sich der Blick für das Detail. Im 50 Jahre alten Maisan-Wohnblock neben der Froschvilla hört man offenbar noch anspruchsvoll UKW-Radio. Über der Satellitenschüssel ist eine analoge Antennenschleife befestigt, wie sie sich die Werktätigen früher für den Heimgebrauch bogen. Im nahen Birkenweg reihen sich die Einfamilienhäuser gleich junger Küken aneinander. Sie stammen aus den 1980er Jahren, wo die Baustoffe immer knapper wurden. Haben die etwas älteren Häuser am Colphuser Damm noch Dachstühle, fehlen sie hier. Holz war zur „blauen Fliese“ geworden. Die Dachflächen schreien regelrecht nach solarer Stromerzeugung. Aber nur ein Haus ist flächendeckend mit Solarkollektoren belegt.



Größte Bauwerke

Im Hintergrund wird ein „dichter Wald“ deutlich, der sich zwischen Gethsemanestraße und Birkenweg aus der Stadtlandschaft schält. Wer hätte das gedacht: Aus der Straßenperspektive erahnt man ihn nicht. Dahinter ist das längste Ziegeldach Barbys zu sehen. Es gehört zur Spiel- und Sporthalle an der Reha-Klinik. Das Gebäude war mal Stall des Rittergutes. Die höchsten Gebäude sind im Rundblick der Wasserturm, das Schloss, die Kirchen mit ihren Türmen, das Rathaus, die Sekundarschule und das ehemalige Feierabendheim. Schön, hier oben.



Das Taubengeschwader fegt schon wieder vorbei ...



Ehe ich mich weiter in der Aussicht verliere, kommt von unten ein Signal. Der Kran wird gebraucht. Dann haben neugierige Reporter nichts darauf zu suchen. Alles klar. Das Kameradisplay meldet rund 80 Aufnahmen. Ich bin fertig. Und steige ab. Dankeschön!