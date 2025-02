Der traditionelle Rosenmontagsumzug in Ranies rückt immer näher. Auf den Höfen werkeln die Ranieser schon eifrig an ihren Festwagen. Die Volksstimme durfte drei Bautrupps über die Schulter sehen.

Bautrupps in Ranies basteln fleißig an ihren Festwagen für Rosenmontag

Moritz Ohlmeyer (v.l.), Kristian Höpfner und Maximilian Schmid im Innern ihres noch im Bau befindlichen Umzugwagens. Was genau die Ranieser bauen, davon können sich Besucher beim Rosenmontagsumzug am 2. März überzeugen – solange bleibt es ein wohl gehütetes Geheimnis.

Ranies. - Der Rosenmontagsumzug des Kultur- und Sportverein Ranies (KSV) – in knapp zwei Wochen ist es soweit. Am Sonntag, 2. März, ist dann wieder das ganze Dorf im Ausnahmezustand und in Feierlaune. Für die Bautrupps bedeutet das aktuell vor allem eines: Schaffen! Schließlich wollen die 20 Teams beim großen Festumzug ihre kreativen Umzugswagen präsentieren. Die Volksstimme durfte vorab schon mit dem einen oder anderen Team sprechen und sich davon ein Bild machen, woran auf den Höfen gearbeitet wird.