Beach on Fire: Feuerwehren messen sich beim Volleyball im Barbyer Beachcenter

Barby/Biere - Satte Aufschläge, starke Blocks und gebaggert wird auch. Vor allem aber geht es um gute Laune und Sportsgeist – das war das Beach on Fire Volleyballturnier der Einsatzkräfte am Sonnabend im Barbyer Beach-Center bei Pömmelte. Organisiert wurde das Turnier - wie in den Jahren zuvor - von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Biere.