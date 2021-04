Behinderungen auf Autobahn

Auf der A 14 kam es am Dienstagvormittag zu Verkehrsbehinderungen. Die Abfahrt Schönebeck in Richtung Halle musste gesperrt werden.

Schönebeck. Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Dienstagvormittag auf der Autobahn 14. Zunächst musste am Morgen die Abfahrt Schönebeck in Richtung Halle gesperrt werden. Wie Tino Möhring von Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, auf Anfrage der Volksstimme mitteilte, musste die Auffahrt zeitweilig wegen eines liegengebliebenen Laster gesperrt werden. Auf der gegenüberliegenden Seite der Autobahn in Richtung Magdeburg gab es eine Baustelle. „In dem Bereich werden gerade grundsätzlich punktuelle Sanierungsarbeiten durchgeführt. Dabei handelt es sich um Arbeiten auf einzelnen Fahrstreifen, im Bereich der Aus- und Auffahrten einzelner Anschlussstellen sowie Parkplätze mit WC“, informierte Tino Möhring.