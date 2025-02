Eggersdorf. - Es ist wie eine Zeitreise, wenn man die Sanitäranlagen im Vereinshaus des TSV Eggersdorf betritt: Von draußen kommt man direkt in den gefliesten Raum mit drei Duschen und zwei Waschbecken. Von hier aus geht es weiter in die beiden Umkleidekabinen. WCs gibt es in diesem Teil des Gebäudes nicht.

