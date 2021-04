Schönebecker Drive-In-Testzentrum für Corona aufgebaut

Auf dem Parkplatz in der Schönebecker Boeltzigstraße wurde am Freitagmittag, 9. April, ein Drive-In-Testzentrum aufgebaut.

Schönebeck (ll). Bis zu 1000 Schnelltests am Tag – das ist das Pensum des Corona-Drive-Ins auf dem Parkplatz in der Schönebecker Boeltzigstraße. Am Montag, 12. April, wird um 9 Uhr Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch einer der ersten sein, die per Schnelltest auf das Coronavirus getestet werden. Durchschnittlich ist mit 600 bis 800 Tests am Tag zu rechnen, die auf zwei Spuren auf dem Parkplatz durchgeführt werden. Die Tests erfolgen per Nasen- und Rachenabstrich – falls gewünscht, kann auf eine Variante verzichtet werden.

Die Tests erfolgen kostenlos. Sie sind vom Bundesamt für Gesundheit abgenommen und erfüllen die DIN-Norm. „Ein großer Vorteil ist, das infektionsgefährliches Schlangestehen wie in der Apotheke vermieden wird“, erklärt Stephan Trappe, Geschäftsführer der Bernabeum GmbH, die das Schnelltestzentrum betreibt. Und: „Die Schnelltests bieten eine Genauigkeit von 98,7 Prozent.“

Keine Wartezeit nach dem Testen

Nach dem Test muss man nicht warten, weil die Ergebnisse auf das Handy übermittelt werden. Zuvor muss man sich über die Internetseite www.schnelltest-salzlandkreis.de für den Corona-Schnelltest anmelden und bekommt einen QR-Code aufs Handy. Zu Redaktionsschluss war die Anmeldung noch nicht freigeschaltet. Nach dem Test kann man 24 Stunden lang am öffentlichen Leben teilnehmen, Essen oder zum Friseur gehen. Am Freitagmittag ist auf dem Parkplatz reger Betrieb: Mit seinem Team baut Christian Schollmeyer von Mekka Events – die Firma, die die Zelte vermietet – die Pagoden auf.

„Der Salzlandkreis suchte Unternehmer, die in der Lage sind, Testzentren zu betreiben, und da wurden wir, also die Bernabeum GmbH, als Veranstaltungsagentur angefragt“, erklärt Stephan Trappe. „Wenn die Impfrate über 70 Prozent beträgt und man von einer Herdenimmunität ausgehen kann, kehren wir unserem Kerngeschäft - Messen, Märkte und Festivals organisieren - zurück.“

Das Testzentrum ist von Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr geöffnet.