Abfahrt! Mancher Fan wurde am Sonntag um 10 Uhr beim Ablegen der „Marco Polo“ von den Liebsten verabschiedet. 128 FCM-Fans machten sich auf den Weg nach Magdeburg zum letzten Heimspiel des Clubs in dieser Saison.

Schönebeck - Dieser Ausflug konnte genossen werden. Kein Bangen, kein Fiebern, keine Wut: Der Club bleibt in der zweiten Liga. So war die Stimmung an Bord der „Marco Polo“ ziemlich entspannt, als sie am Sonntag um 10 Uhr in Richtung Magdeburg ablegte. An Bord: 128 FCM-Fans, die sich zum letzten Heimspiel der Saison aufmachten.