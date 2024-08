Sozialbetrug in Schönebeck

Schönebeck. - Sozialbetrug in großem Umfang – oder genauer gesagt Betrug im gewerbsmäßigen Stil – werden einer 63-jährigen Frau und einem 60-jährigen Mann im Schönebecker Amtsgericht vorgeworfen. Über Jahre hinweg sollen die Schönebecker Sozialleistungen in einer Höhe bezogen haben, die ihnen nicht zustand. Rund 51.800 Euro sollen sie zwischen Mai 2018 und Februar 2023 unrechtmäßig vom Jobcenter des Salzlandkreises bezogen haben, so die Anklage der Staatsanwaltschaft.