Die Schönebeckerin kam nochmal mit dem Schrecken davon. Aufmerksamkeit an anderer Stelle verhinderte großen Schaden. Foto: Andre Schneider

Eine 58-Jährige erstattete Strafanzeige gegen einen unbekannten Anrufer. Das Telefongespräch hat Folgen.

Schönebeck l Das ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten: Ein unbekannter Mann rief Anfang März eine 58-jährige Schönebeckerin an und überredete sie, eine Software auf ihrem Computer zu installieren. Der Unbekannte nutzte die unbedarfte Microsoft-Nutzerin schamlos aus.



Wie die Polizei mitteilte, forderte er die unbedarfte Frau in gebrochenem Deutsch dazu auf, noch während des Telefonates ein Programm auf ihrem System zu installieren. Nur so hätte sie von einem Hacker-Angriff befreit werden können. Durch die neue Software erhielt der Betrüger Zugang zu dem Rechner der Anwenderin. Doch damit nicht genug. Der Mann hatte es auf die Bankdaten der 58-Jährigen abgesehen.



Glück im Unglück

Folgerichtig forderte der Betrüger sein Opfer auf, sich mit ihren Bankdaten anzumelden. Die Frau folgte den Anweisung aus dem Telefonhörer gutgläubig. Nachdem der Kriminelle sein Werk als vollbracht wähnte, übermittelte er seinem Opfer einen Code. Binnen Sekunden ging beim Rechner der Schönebeckerin nichts mehr und auch die Stimme am Telefon verstummte.



Der Anrufer hätte großen Schaden anrichten können. Doch aufmerksame Bankmitarbeiter hatten ebenfalls ihre Finger im Spiel. Sie informierten das Opfer der Cyber-Kriminellen, dass alle Transaktionen von ihrem Bankkonto gestoppt worden seien - Glück im Unglück also. „Der Betrug wurde also glücklicherweise auch vom Bankinstitut bemerkt und so entstand kein finanzieller Schaden“, berichtete Polizei-Pressesprecher Marco Kopitz. Trotzdem bleibt die Frau auf einem immensen Schaden sitzen. Ihr gesperrter Computer muss nun von einem Fachmann repariert werden. Schließlich sollen solch böse Überraschungen nicht noch einmal vorkommen.



Unbedingt aufklären

„Leider finden solche Betrüger immer wieder ihre Opfer. Im Rahmen der Aufklärung sollte sich daher gerade die jüngere Generation der Eltern oder Großeltern annehmen und sie über solche Betrugsmaschen aufklären“, rät Kopitz. „Die Polizei versucht im Rahmen von Presseveröffentlichungen immer wieder präventiv auch diese Betrugsmaschen zu beleuchten.“ Wenn also Unbekannte Zugang zu den Daten eines Computers erbeten, handelt es sich meist um Betrüger. Bevor Betroffene einem solchen Schritt zustimmen, sollten sie lieber einmal zu viel als zu wenig bei Vertrauenspersonen, der Verbraucherzentrale oder der Polizei nachfragen.