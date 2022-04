Bördeland bekommt im April einen neuen Bürgermeister

In Bördeland soll im April 2022 ein neuer Bürgermeister gewählt werden.

Eggersdorf - Noch ist Bernd Nimmich (SPD) Bürgermeister von Bördeland, und in dieser Funktion schlug er den Ratsmitgliedern der Gemeinde am Donnerstagabend (30. September) einen Termin vor, wann sein Nachfolger gewählt werden soll. Nimmichs Amtszeit endet am 31. Juli 2022. Spätestens vier Wochen vorher muss ein Nachfolger gewählt werden.