Bördeland hat noch freie Termine für Impfungen

Bis 10 Uhr waren die Leitungen am Mittwoch voll, aber seitdem herrscht Flaute am Telefon der Gemeindeverwaltung. In dieser Woche, am Mittwoch und Donnerstag, können die Über-60-Jährigen Einwohner von Bördeland anrufen und Termine für eine Impfung gegen Covid-19 vereinbaren. Die Gemeinde kann 500 Menschen in der nächsten Woche den Impfstoff von Johnson & Johnson spritzen. Ordnungsamtsleiter Andreas Pluntke ist überrascht von dem verhaltenen Interesse: „Das ist anders als beim letzten Mal. Da stand das Telefon nicht still.“

Mit Johnson & Johnson nur ein Termin nötig

Am Mittwoch waren um kurz nach 10 Uhr erst 90 Termine vergeben. Über die Gründe lässt sich mutmaßen. „Wir wissen nicht, liegt es am Impfstoff?“, fragt Gemeindemitarbeiterin Stefanie David. Wobei sie am Telefon von den Anrufenden oft die Rückmeldung erhalte, dass der Impfstoff von Johnson & Johnson beliebt sei, weil er nur einmal geimpft werden müsse. Auch Pluntke sieht das als „großen Vorteil“.

Vermutlich liegt es vor allem daran, dass der Landkreis der Gemeinde erst kurzfristig vor Pfingsten mitgeteilt hat, dass der Impfstoff kommt, und die Zeit zu knapp war, um alle Impfberechtigten persönlich anzuschreiben. Bei den Über-70- und Über-80-Jährigen bekamen alle einen Brief. Der aktuelle Impfaufruf wurde hingegen über die Volksstimme und die Webseite der Gemeinde verbreitet.

Altersbeschränkungen gelten auch weiterhin

Die Zahl der Impfberechtigten werde laut Pluntke aber auch immer größer und die individuelle Zustellung schwieriger. Etwa 1400 Menschen in Bördeland seien zwischen 60 und 70.

Ein weiterer Punkt kommt noch hinzu, sagt der Ordnungsamtsleiter: „Wir wissen nicht, wie viele unserer Über-60-Jährigen schon über die Hausärzte geimpft sind.“ Die weiteren Angehörigen der dritten Prioritätsgruppe setzt die Gemeinde zurzeit auf eine Nachrückerliste, wenn sie sich melden. Die Gemeinde wisse schließlich nicht um die Vorerkrankungen ihrer Bürger, erklärt Pluntke. So wie es momentan aussieht, haben sie gute Chancen, nächste Woche mitgeimpft zu werden.

Weiter „nach unten“ gehen im Alter der Impflinge darf die Gemeinde laut Pluntke noch nicht. Deswegen stand angesichts des verhaltenen Interesses am Vormittag kurz die Frage im Raum, ob die Gemeinde auch die vielen Anrufer aus Schönebeck, Barby oder Calbe mit Terminen für eine Impfung versorgen könnte. Doch auch das sei laut Pluntke nicht möglich, da der Impfstoff der Gemeinde für ihre Einwohner zugeordnet sei.

Sport- und Freizeitzentrum in Eggersdorf steht bereit

Am späten Mittwochvormittag kamen die Mitarbeiter der Verwaltung zu einer Beratung zusammen, um über das weitere Vorgehen zu sprechen. „Wir werden erstmal abwarten, wie viele sich am Nachmittag melden“, berichtet Stefanie David. Bei den Über-60-Jährigen sind immerhin viele dabei, die tagsüber arbeiten gehen. Doch auch am Nachmittag kamen nicht mehr viele Interessenten dazu.

Impfwillige haben nun weiter die Chance, einen Termin zu bekommen. Geimpft wird in der nächsten Woche auf jeden Fall – und das von Montag bis Freitag. Ab Mittwoch bekommen die Über-70-Jährigen der Gemeinde ihre Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech. „Die Impfstation in Eggersdorf steht bereit“, versichert David.

Terminvergabe:

Termine können am Donnerstag, 27. Mai, von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr telefonisch bei der Gemeindeverwaltung in Biere vereinbart werden.

Telefonnummern: (039297) 26115 und -26168

Die Impfungen finden am Montag, 31. Mai, und am Dienstag, 1. Juni, jeweils von 9 bis 18 Uhr statt. Auch am Mittwoch, 2. Juni, und Donnerstag, 3. Juni, gibt es nachmittags freie Termine.

Geimpft wird in der Impfstation im Sport- und Freizeitzentrum Eggersdorf.