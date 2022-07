Bördeland in Feierlaune: Pflaumenkuchenmarkt lockt 2500 Gäste nach Großmühlingen

Großmühlingen - „Viel Pflaumenkuchen ist nicht mehr übrig“, verrät Ute Möbius am Morgen nach dem 191. Pflaumenkuchenmarkt in Großmühlingen. Möbius’ Stimme macht noch mit, aber die Anstrengungen des Wochenendes sind der Ortsbürgermeisterin anzumerken. Die Organisation des Festes ist schon in „normalen“ Jahren ein Kraftakt – in Pandemiezeiten umso mehr!