In Calbe hat es auf einem verschlossenen Schulhof gebrannt. Symbolbild: Martin Rieß

Die Feuerwehr Calbe musste am Donnerstagabend zu gleich zwei Bränden auf einem Schulgelände ausrücken.

Calbe (vs) l Auf einem verschlossenen Schulgelände in Calbe hat es am Donnerstagabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, musste die Freiwillige Feuerwehr Calbe anrücken, weil ein Müllcontainer und ein Geräteschuppen brannten.

Derzeit gegen die Beamten von Brandstiftung aus. Hinweise zu vermeintlichen Tätern nimmt die Polizei unter 034713790 entgegen.