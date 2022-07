Breitenhagen: Gastronomie auf Elbkahn „Marie Gerda“ schon wieder eingestellt

Der Gaststättenbetrieb auf dem Museumsschiff „Marie Gerade“ in Breitenhagen ist schon wieder vorbei. Kaum war geöffnet, da ist die Tür auch schon wieder mit einem Gitter abgesperrt. Was sind die Hintergründe?

Breitenhagen/Barby - Brigitte K. aus Staßfurt rief am Mittwoch empört in der Redaktion an: „Sie haben doch geschrieben, dass die Marie Gerda montags geschlossen ist. Wir waren deswegen am Dienstag da, aber da war zu!“ So wie ihr sei es etlichen Besuchern gegangen, die von der Eröffnung gelesen hatten. „Wir hatten uns auf den Restaurantbesuch gefreut. Aber da hing ein handgeschriebener Zettel, es sei Dienstag/Mittwoch Ruhetag“, so die 70-Jährige.