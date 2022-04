Bundestagswahl: So hätten die Schüler des Schönebecker Gymnasiums gestimmt

Bei der Juniorwahl - einer simulierten Abstimmung - am Dr. Carl-Hermann-Gymnasium ergaben sich einige Unterschiede zur richtigen Bundestagswahl. Die Ergebnisse liegen nun vor.

Bei der Juniorwahl zur Bundestagswahl 2021 im Dr. Carl-Hermann-Gymnasium in Schönebeck konnten auch die Schüler abstimmen.

Schönebeck - Wen würden Schönebecks Gymnasiasten in den Bundestag schicken, wenn sie alle wahlberechtigt wären? Am Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium konnten Schüler der Klassen 8 bis 12 den Gang in die Wahlkabine bereits letzte Woche schon mal für die Zukunft üben. Ermöglicht wurde das durch das bundesweite Projekt Juniorwahl des gemeinnützigen und überparteilichen Vereins Kumulus aus Berlin. Dieser organisiert seit 1999 die simulierten Landtags- und Bundestagswahlen für Schüler. Pünktlich mit den Ergebnissen der offiziellen Bundestagswahl wurden nun auch die der Juniorwahl veröffentlicht.