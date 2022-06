Bürgermeisterwahl: Michael Böcher gibt Tipps für Kandidatur

Am 24. April sind Bürgermeisterwahlen im Bördeland. Aus dem Grund traf sich Tom Szyja mit dem Politikwissenschaftler Michael Böcher um herauszufinden, was die Besonderheiten von Bürgermeisterwahlen sind.

Im Salzlandkreis stehen in Kürze gleich mehrere Bürgermeisterwahlen an. Sowohl Staßfurt (20. März) als auch die Gemeinde Bördeland (24. April) wählen neue Stadt- beziehungsweise Gemeindeoberhäupte. Michael Böcher, Politikwissenschaftler von Universität Magdeburg erklärt im Interview, dass Bürgermeister auch von kleineren Kommunen, durchaus über Macht besitzen. Er verrät zudem, was es braucht, damit der ÖPNV auf dem Land attraktiver wird.