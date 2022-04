Calbe: Erinnerungen an das Haus der Freimaurer

Im Heimatfotorätsel geht es um ein Haus in Calbe, das Heimstätte einer immer noch sagenumwobenen Organisation war: den Freimaurern. Diese waren in Calbe lange Zeit fester Bestandteil des Lebens.

Das ehemalige Logenhaus in der August-Bebel-Straße in Calbe im Jahr 2019. Heute klafft dort nur noch eine Baulücke.

Calbe - Es ist viele Jahrzehnte her, dass die Loge in der Saalestadt eine etablierte und beachtete Einrichtung war. Über einen langen Zeitraum waren die Logen in vielen Städten in Europa vertreten und ein Treffpunkt für das Bürgertum. Dem Humanismus verpflichtet, trafen sich hier die Mitglieder abseits der Öffentlichkeit. Das sorgte in der Bevölkerung für allerhand Mythen. Calbe besaß früher ein prächtiges Logenhaus.