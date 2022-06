Calbe feiert am Samstag das Bollenfest

Nach einem Jahr Pause gibt es am Samstag wieder das traditionelle Bollenfest in Calbe. Wegen der Corona-Pandemie gibt es allerdings einige Regeln zu beachten.

Am Samstag findet in Calbe das Bollenfest statt. Die Calbenser Bollenkönigin Josi II, darf da natürlich nicht fehlen.

Calbe - Nach einer coronabedingten Zwangspause von einem Jahr feiern die Calbenser am Samstag ihr traditionelles Bollenfest wieder. Wegen der Pandemie gibt es allerdings einige Einschränkungen und Regeln für die Bürger. So gibt es nur zwei Ein- und Ausgänge zum Festgelände vor dem Rathaus. Bürger, die das Fest besuchen wollen, müssen am Eingang nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder aktuell negativ auf das Corona-Virus getestet wurden. Vor Ort gibt es an dem Tag die Möglichkeit in der nahen Apotheke, sich kostenlos testen zu lassen.