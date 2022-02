Calbe: In der Magazinstraße soll ein neues Wohngebiet entstehen

In Calbe, in der Magazinstraße, könnten in Zukunft ein Wohngebiet für Eigenheime entstehen.

Calbe - In der Magazinstraße haben die Bauarbeiten für die Erschließung eines neuen Baugebietes begonnen. Ein privater Investor will hier auf dem Gelände einer ehemaligen Kleingartenanlage in naher Zukunft Bauplätze vermarkten und so Bauherren ein Grundstück in der Nähe des Stadtzentrums anbieten.