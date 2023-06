Calbe - Mit 81 Ringen wurde eine Frau kürzlich erneut Schützenkönigin und bleibt damit die zielsicherste Frau in den Reihen des kleinen Schützenvereins. Die nächstplatzierte Teilnehmerin hatte 20 Ringe weniger. Wer hat gewonnen?

Sabine Löw bleibt die unangefochtene Nummer eins bei den Frauen im Calbenser Schützenverein.

Ein echt gutes Ergebnis

Das sei schon ein echt gutes Ergebnis, sagt Dirk Ginsberg. Der Vorsitzende des Schützenvereins sah sich bei den Herren einer größeren Konkurrenz ausgesetzt. An dem Tag habe er nicht optimal geschossen, blickt er zurück. Es reichte nur für den dritten Platz. Schützenkönig wurde Stefan Gautzsch. Der hatte erst kürzlich geheiratet, schilderte der Vereinschef. Seine Frau Jessy probierte sich als Gast auf der Anlage und wurde prompt Gästekönigin. Dabei hatte sie noch eine höhere Ringzahl als die neue Schützenkönigin des Vereins. Bei den Männern wurde Felix Pause Bürgerkönig.

Das Interesse an der Veranstaltung hätte vielleicht größer sein können, räumte der Vereinschef ein. Dennoch ist er mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Für den kleinen Schützenverein mit seinen rund 30 Mitgliedern sei das ein ordentliches Ergebnis.

Schießen unter der Erde

Im Sommer ist das Schießen auf dem tief unter der Erde liegenden Schießstand ganz angenehm. Denn unter der Erde ist es immer richtig kühl. Dennoch gehört schon etwas Training dazu, um beim Königsschießen ganz vorn mit dabei zu sein. „Wer weiß, vielleicht habe ich an dem Tag nicht richtig geatmet oder war nicht konzentriert genug“, meint Dirk Ginsberg über sich selbst.

Das könne schon mal vorkommen und entscheide dann auch mitunter, wer der nächste Schützenkönig werde. Er habe sich für die neuen Könige sehr gefreut, meint er weiter. Die Königsehre sei für die Mitglieder etwas ganz Besonderes. Intern werde es im Verein eine Königsfeier geben. Dabei werden die neuen Schützenkönige offiziell gekrönt. Auf dem Programm steht demnächst auch noch eine Fahrt zum Partnerverein nach Burgdorf, sagt Dirk Ginsberg.

Eigentlich hätten die Calbenser Schützenmitglieder in diesem Jahr allen Grund, ein richtig großes Fest zu feiern. Denn der Verein wird 30 Jahre alt. Da die Schützen in der kleinen Saalestadt allerdings nicht so angesehen seien, wie es sich vielleicht die Schützen wünschten, werde das Jubiläum intern begangen, sagt Dirk Ginsberg.

Jeder kann im Verein mitmachen

Dabei steht der Schützenverein den Bürgern der Stadt offen und bei Interesse können sich die Calbenser die Anlage ansehen und sich auch informieren, was der Schützenverein so macht. Im Brotsack hat der Verein sein Gelände und seinen Sitz. Regelmäßig treffen sich die Vereinsmitglieder, um das Schießen zu üben.

Denn das ist gar nicht so einfach, wie ein Blick auf die unterirdische Schießanlage zeigt. Schützen müssen nicht nur sehr ruhige Hände haben. Wichtig sind zudem scharfe Augen. Denn die Zielscheibe ist vom Schützen aus betrachtet schon sehr klein, wenn sie ihren Zielort erreicht hat.

Gute Sportschützen müssen regelmäßig trainieren, wenn sie auch in Zukunft sehr hohe Ringzahlen erreichen wollen. Denn regelmäßig messen sie sich untereinander und müssen so immer wieder ihre Treffgenauigkeit unter Beweis stellen. Gesucht werden deshalb vom Verein vor allem auch Menschen, die dies sehr gut beherrschen und sich für das Hobby interessieren.