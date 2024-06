Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Die Calbenser Borussen blickten auf zehn Jahre Vereinstätigkeit zurück und feierten diesen besonderen Anlass gebürtig am vergangenen Wochenende mit einem Fest für die Mitglieder. Dass die schwarz-gelbe Leidenschaft nicht nur eine Eintagsfliege war, ist allen Vereinsmitgliedern seit langer Zeit klar. Seit 2014 engagiert sich der offiziell eingetragene Fanclub von Borussia Dortmund in sozialen Projekten, erinnert der Verein jetzt zu dem Jubiläum. Unterstützt wurden seit der Gründung des Vereins zahlreiche Einrichtungen, Vereine und Institutionen in ganz Deutschland. „In den zurückliegenden Jahren durften unsere Mitglieder über 13.000 Euro an Geld- und Sachspenden überreichen“, so der Vorstandsvorsitzende Steve Daniel bei seiner Ansprache zum Jubiläumsauftakt. Unterstützt wurden unter anderem Tierheime in der Region, Behindertenverbände, Kindertageseinrichtungen, die Hochwasserhilfe Nordrhein-Westfalen und in Rheinland Pfalz und Einzelpersonen, schilderte er.