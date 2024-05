Die Freibadsaison beginnt am Mittwoch in der Saalestadt.

Calbe. - In der kommenden Woche beginnt die Freibadsaison in Calbe. Am Mittwoch, 15. Mai, soll das Bad dann wieder für die Bürger öffnen. In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter der Kommune bereits mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen, um das Freibad aus dem Winterschlaf zu holen. Das Freibad erfreut sich bei den Einwohnern und darüber hinaus großer Beliebtheit. In dieser Saison wartet auf die Besucher eine Neuerung. So soll nicht mehr ein Mitarbeiter die Eintrittskarten verkaufen, sondern ein Automat.