Bollenkönigin Hannah warb mit ihrer Prinzessin Gina auf der größten landwirtschaftlichen Ausstellung in Berlin für das leckere Gemüse und natürlich für die kleine Saalestadt Calbe.

Gleich hinter der Erdbeerkönigin steht die Calbenser Bollenkönigin Hannah hier in einer Reihe mit den anderen Hoheiten aus der Bundesrepublik.

Calbe/Berlin. - Die Saalestadt ist auf der Grünen Woche in Berlin wieder präsent. Bollenkönigin Hannah war zusammen mit ihrer zweiten Prinzessin Gina auf der größten landwirtschaftlichen Ausstellung in der Bundesrepublik an zwei Tagen unterwegs.