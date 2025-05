Schönebeck. - Die Szenerie ist dieselbe, nur der Ort ein anderer. Ob beim Rewe-Markt Schwarzer Weg oder in der Magdeburger Straße beim Aldi-Markt oder in Pretzien beim Abzweig zur Tauchschule sind die Altkleider-Container überfüllt. Seit die neue Müllverordnung der Europäischen Union in Kraft Anfang des Jahres ist in Kraft trat, sind die Container nicht zum ersten Mal überfüllt (Volksstimme berichtete).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.