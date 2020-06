Der Salzlandkreis hatte fälschlicherweise vermeldet, dass Patienten wieder besucht werden können.

Schönebeck (pc) l Das Besuchsverbot für die Ameos-Kliniken in der Köthener Straße und in Bad Salzelmen ist – anders als vom Salzlandkreis gestern mitgeteilt – noch nicht aufgehoben. „Das ist unsere individuelle Entscheidung und nicht die des Landkreises“, erklärt Krankenhausdirektor Lutz Möller. Erst Ende der Woche oder am Anfang der nächsten Woche wolle man darüber neu entscheiden.

Hintergrund ist, dass man aus Sicherheitsgründen nicht nur einen Corona-Test bei Personal und Patienten durchführe, sondern zwei. Und von dieser zweiten Testreihe liegen noch nicht alle Ergebnisse vor, so Nicole Hohmann, Assistentin der Krankenhausdirektion. Diese Ergebnisse wolle man abwarten, bevor über den Besuchsstopp neu entschieden wird. Dass der Aufnahme- und Entlassungsstopp aufgehoben wurde, stimmt hingegen, so Hohmann.