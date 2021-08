Corona: DRK Schönebeck bietet Impfung mit Johnson&Johnson ohne Termin an

Schönebeck - Der Sommerurlaub steht für viele Schönebecker noch bevor. Doch dieser Tage muss dazu einiges beachtet werden – gerade im Hinblick auf das Coronavirus. Auch wenn noch keine Impfpflicht besteht, genießen vollständig gegen das Virus immunisierte einige Erleichterungen. Doch was, wenn die Zeit zu knapp ist, um zweifach mit den Präparaten von Astra Zeneca oder Biontech-Pfizer immunisiert zu werden? Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) aus Schönebeck bietet in dieser Woche einen Lösungsansatz.

Mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson ist nach Angaben der Ständigen Impfkommission (Stiko) lediglich eine Impfung notwendig. Für Vakzine von Biontech-Pfizer, Astra Zeneca oder Moderna sind indes zwei Termine nötig, um den vollständigen Impfschutz zu erlangen. Darin besteht laut der Vorsitzenden des DRK in Schönebeck, Martina Ede, ein großer Vorteil. „Nach nur einer Impfung kann es in den Urlaub gehen“, sagt die Vorsitzende. Allerdings müssen nach Vorgaben der Bundesregierung auch bei diesem Vakzin bis zur vollständigen Impfung mindestens 14 Tage zwischen dem Termin liegen. Ob eine Auffrischungsimpfung notwendig werden wird, ist mit Stand Mitte Juni noch nicht final entschieden. Für sechs Monate solle die erste Spritze von Johnson und Johnson aber halten.

Freitag, 13. August 2021, 14 - 19 Uhr

Impfwillige können am kommenden Freitag, 13. August, zwischen 14 und 19 Uhr ins DRK-Gebäude in der Schönebecker Geschwister-Scholl-Straße 35 kommen. Eine Anmeldung ist laut Martina Ede nicht erforderlich. Impfwillige müssen allerdings bei großem Andrang Wartezeiten in Kauf nehmen. Wie viele Dosen des Impfstoffs zur Verfügung stehen, steht zur Stunde ebenfalls noch nicht fest.

Nach der erfolgreichen Impfaktion beim Hausartzteam vor einigen Wochen (Volksstimme berichtete), haben Impfwillige nun einmal mehr die Chance, ihre Spritze zu bekommen. Dabei brauchen sie am Freitagnachmittag ebenfalls keinen Termin. Bei dem Impfangebot des Hausarztteams bildeten sich lange Schlangen vor der Tür. Insgesamt wurden fast 200 Dosen des Präparates von Biontech-Pfizer verabreicht.

Das DRK hat beim Impfen jede Menge Erfahrung sammeln können. Eine Gruppe des hiesigen Ortsvereins war es im Dezember, die die ersten Impfungen in der Elbestadt durchführten.