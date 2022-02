Corona-Impfung: Zahnärzte im Salzlandkreis (noch) nicht bereit

Schönebeck/Staßfurt - Das Gesundheitssystem und die Ärzte sollen entlastet werden, so das Credo des zuständigen Ministeriums. Aus diesem Grund ist die Grundlage geschaffen worden, in Apotheken und Tierarztpraxen impfen zu lassen. Mitunter mag man sich an den Bruce Willis Film „Stirb Langsame 3 – Jetzt erst recht“ erinnert fühlen, wo der Chef der New Yorker Polizei auch „die verdammten Bibliothekare“ dazu verdonnern will, eine Bombe zu suchen. Auch diese Thematik bietet einigen Zündstoff, doch dazu später mehr.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden gratis testen Jetzt registrieren und 3 exklusive Volksstimme+ Artikel gratis lesen. 3 Artikel Gratis Winter-Spezial 2 Monate Volksstimme+ zum Vorteilspreis von nur 2 €/Monat lesen. 2 Monate für 2 €/Monat* 6 Monate nur 3,99€/Mon Volksstimme+ im 1. Monat gratis und anschließend 6 Monate zum Vorteilspreis lesen. 0,00 €/1. Monat** * nach dem Angebotszeitraum dann für 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt ** ab dem 8. Monat 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.