Pandemie Corona: Salzlandkreis schließt Impfzentrum in Staßfurt

Am Donnerstag schließt das Impfzentrum des Salzlandkreises in Staßfurt. Viel zu tun gab es hier in den vergangenen Tagen und Wochen ohnehin nicht mehr. Die Anfrage ist gesunken. Für die Impfungen sind nun mobile Teams und die Hausärzte zuständig.